Prima volta contro la Fiorentina per l’ex Paulo Sousa, alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo

Paulo Sousa e Vincenzo Italiano si affrontano per la prima volta in campionato, sarà la prima gara da avversario della Fiorentina per l’allenatore della Salernitana, come riporta tuttomercatoweb. Italiano invece si troverà ad affrontare per la sesta volta la Salernitana, nei precedenti scontri sono arrivate 4 vittorie e una sconfitta, 4 di queste partite sono terminate 2-1.

Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento, meno prolifico quello della Salernitana che nonostante abbia registrato ben 9 risultati utili di fila, ha portato a casa solo due vittorie in questa striscia positiva. Entrambe le squadre hanno registrato due sconfitte nelle ultime 11 partite.

C’è quindi molta attesa per quella che sarà una gara importante per due squadre che adesso sono chiamate a non rovinare ciò che di bello è stato costruito in questi ultimi mesi e partite.