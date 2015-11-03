Notizie Precedenti Fiorentina

Roma-Fiorentina, scontro tra generazioni: Ranieri al tramonto, Palladino in ascesa
03 maggio 2025 21:32
La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, segnarono i gol vittoria Veretout e poi Thereau su rigore
02 marzo 2024 13:28
Fiorentina imbattuta in casa contro la Juve da 4 partite. I bianconeri hanno solo vinto 2 delle ultime 6 con i viola
04 novembre 2023 13:43
La Fiorentina ha perso 6 delle ultime 8 contro la Lazio in A. Nico può eguagliare già il record di gol dello scorso anno
30 ottobre 2023 12:26
Italiano-Sottil: Taboo trasferta. Nei 5 precedenti nessuno è riuscito a prevalere sull'altro da ospite
14 maggio 2023 11:55
Fiorentina in campo per superare l'ostacolo Basilea. I 5 precedenti non riportano vittorie viola
11 maggio 2023 20:53
Prima volta contro la Fiorentina per l'ex Paulo Sousa, alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo
03 maggio 2023 14:54
Juventus-Fiorentina, gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra i due club. Nessuna vittoria dei viola
01 febbraio 2020 22:34
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