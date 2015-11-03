Notizie Precedenti Fiorentina

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Roma-Fiorentina, scontro tra generazioni: Ranieri al tramonto, Palladino in ascesa

03 maggio 2025 21:32

La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, segnarono i gol vittoria Veretout e poi Thereau su rigore

02 marzo 2024 13:28

Fiorentina imbattuta in casa contro la Juve da 4 partite. I bianconeri hanno solo vinto 2 delle ultime 6 con i viola

04 novembre 2023 13:43

La Fiorentina ha perso 6 delle ultime 8 contro la Lazio in A. Nico può eguagliare già il record di gol dello scorso anno

30 ottobre 2023 12:26

Italiano-Sottil: Taboo trasferta. Nei 5 precedenti nessuno è riuscito a prevalere sull'altro da ospite

14 maggio 2023 11:55

Fiorentina in campo per superare l'ostacolo Basilea. I 5 precedenti non riportano vittorie viola

11 maggio 2023 20:53

Prima volta contro la Fiorentina per l'ex Paulo Sousa, alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo

03 maggio 2023 14:54

Juventus-Fiorentina, gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra i due club. Nessuna vittoria dei viola

01 febbraio 2020 22:34

Napoli-Fiorentina, gli ultimi dieci precedenti in Serie A tra i due club. Solo due le vittorie dei viola

17 gennaio 2020 12:34

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