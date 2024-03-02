La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, segnarono i gol vittoria Veretout e poi Thereau su rigore

Questa sera, alle ore 20:45 andrà di scena Torino-Fiorentina. Partita molto difficile per la viola, visti i precedenti allo stadio Olimpico Grande Torino: stasera ci saranno punti in palio pesantissim...

Questa sera, alle ore 20:45 andrà di scena Torino-Fiorentina. Partita molto difficile per la viola, visti i precedenti allo stadio Olimpico Grande Torino: stasera ci saranno punti in palio pesantissimi per l'Europa e per la continuità di risultati. La Fiorentina vuole dare seguito alla vittoria di lunedì scorso contro la Lazio. Non sarà facile per la formazione d'Italiano, anche perchè i viola non battono i granata dalla stagione 2018. In quell'occasione, il Toro allenato da Walter Mazzarri, fu battuto dalla Fiorentina di Stefano Pioli: alla rete del vantaggio firmata Veretout, replicò il "gallo" Belotti. Al 94' poi, Thereau su rigore, permise ai gigliati di tornare a casa con il bottino pieno.

Lo storico delle sfide tra i toscani e i piemontesi in Serie A è in completa parità: 149 gare disputate, 50 vittorie granata, 50 pareggi e 49 vittorie viola. Bilancio più che mai equilibrato anche per quanto riguarda i gol segnati da entrambe le squadre: 188 ciascuna. In terra piemontese gli scontri sono a favore della formazione di Juric: su un totale di 74 partite, ben 40 sono state le vittorie del Torino, 20 le sconfitte e 14 i pareggi. L'ultimo precedente in casa granata risale al 21 maggio 2023, quando Sanabria al minuto 66' pareggiò il match, dopo il vantaggio viola firmato da Jovic.



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