La Fiorentina ha perso 6 delle ultime 8 contro la Lazio in A. Nico può eguagliare già il record di gol dello scorso anno

Riporta Goalist, la Lazio ha vinto 6 delle ultime 8 partite contro la Fiorentina in Serie A, contro nessun’altra avversaria ha registrato più successi (stesso numero con Sassuolo, Spezia e Samp). La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime 7 trasferte in Serie A contro la Lazio. I viola sono la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58/148) che segnato più gol (207) nella sua storia. La squadra viola ha vinto 8 delle ultime 13 di campionato (3N, 2P) considerando la fine della passata stagione e quella in corso. Dopo il ko con l’Empoli, può perdere due partite di fila per la prima volta da febbraio 2023.

La Lazio ha vinto le ultime 2 partite giocate all’Olimpico in campionato. Nella sconfitta contro l’Empoli, la Fiorentina ha interrotto una serie di 5 gare a segno di fila in Serie A. Fin lì aveva realizzato 2.4 reti di media a match. Dopo 9 partite di A la squadra di Firenze è quella con la capacità realizzativa più alta (16,4%).

Luis Alberto contro la Fiorentina è stato coinvolto in 8 reti in 12 partite giocate in Serie A (4 gol e 4 assist), contro nessuna avversaria ha preso parte a più marcature. Nico Gonzalez ha segnato 5 gol in 8 presenze in Serie A, con un’altra rete eguaglierebbe il rendimento della scorsa stagione in Serie A TIM ma con gare giocate. Inoltre l’argentino è andato in gol contro la Lazio all’Olimpico lo scorso 29 gennaio.

