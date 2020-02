di Lisa Grelloni

Domani, domenica 2 febbraio alle 12.30 andrà in scena all’Allianz Stadium Juventus-Fiorentina. I viola arrivano alla sfida dopo cinque risultati utili consecutivi in campionato, tre vittorie e due pareggi. Sicuramente vorranno tentare il colpaccio perchè quella contro la Juve è “la partita”. La Fiorentina attualmente è al 13° posto. La Juventus invece è reduce dalla sconfitta di Napoli e quindi vorrà prontamente riscattarsi per restare in vetta alla classifica. Andiamo ora ad osservare i risultati degli ultimi dieci precedenti tra i due club giocati a Torino:

2009-2010 Juventus-Fiorentina 1-1 Vargas, Amauri

2010-2011 Juventus-Fiorentina 1-1 Pepe, Motta (A)

2011-2012 Juventus-Fiorentina 2-1 Bonucci, Jovetic, Matri

2012-2013 Juventus-Fiorentina 2-0 Vucinic, Matri

2013-2014 Juventus-Fiorentina 0-0

2014-2015 Juventus-Fiorentina 3-2 Gonzalo, Llorente, Tevez (2), Ilicic

2015-2016 Juventus-Fiorentina 3-1 Ilicic, Cuadrado, Mandzukic, Dybala

2016-2017 Juventus-Fiorentina 2-1 Khedira, Kalinic, Higuain

2017-2018 Juventus-Fiorentina 1-0 Mandzukic

2018-2019 Juventus-Fiorentina 2-1 Milenkovic, Alex Sandro, Pezzella (A)

Come si evince dai risultati riportati qui sopra negli ultimi dieci match sono 7 le vittorie della Juventus, 3 i pareggi e nessuna vittoria della Fiorentina. Il risultato più frequente è il 2-1 per i bianconeri. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2013-2014. L’unico gol realizzato all’Allianz Stadium l’anno scorso lo segnò Nikola Milenkovic.