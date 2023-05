Fiorentina in campo per superare l’ostacolo Basilea. I 5 precedenti non riportano vittorie viola

L’attesa per Fiorentina-Basilea è praticamente terminata, andiamo a vedere qualche dato interessante sulle due squadre. Per la Fiorentina sarà l’ottava semifinale della sua storia da quando l’Uefa gestisce le competizioni europee, per quattro volte la viola è riuscita a passare al turno successivo, nelle prime quattro occasioni. Le ultime tre semifinali sono invece state tutte fallimentari, compresa l’ultima contro il Siviglia nel 2015.

Fiorentina e Basilea si scontreranno per la sesta volta, in tutti e 5 i precedenti scontri i viola non sono riusciti a battere gli svizzeri. Le ultime 2 partite sono arrivate nella fase a gironi dell’Europa League 2015/16, dove il Basilea arrivò primo e la Fiorentina seconda. In quel caso la Fiorentina pareggiò in Svizzera e perse nelle mura di casa. Gli altri scontri sono arrivati nella Coppa Delle Alpi, e come detto in precedenza anche qua la Fiorentina non è riuscita a superare il Basilea.

