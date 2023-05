Da Bergamo scrivono: “Fiorentina sfida l’Atalanta per il gioiello Zan Vipotnik, attaccante 2002 del Maribor”

Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre interessate a Zan Vipotnik. Classe 2002, in forza al Maribor, compagno di squadra di Josip Ilicic, Vipotnik è il capocannoniere della Seria A slovena con 20 reti in 28 presenze. In stagione, per lui anche tre reti in quattro presenze in coppa di Slovenia. Sull’attaccante avrebbero posto le loro attenzioni anche Atalanta e Genoa

LA RIVELAZIONE DEL CORRIERE DELLO SPORT