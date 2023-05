Italiano-Sottil: Taboo trasferta. Nei 5 precedenti nessuno è riuscito a prevalere sull’altro da ospite

Vincenzo Italiano e Andrea Sottil si affronteranno per la sesta volta da allenatori, sarà la seconda volta in Serie A. Nei precedenti 5 scontri si possono registrare due vittorie di Sottil arrivate fra le mura amiche e una sola vittoria di Italiano anch’essa arrivata alla guida della squadra di casa. Sottil quindi proverà a sfatare il taboo e vincere per la prima volta anche da ospite contro mister Vincenzo Italiano.

Fiorentina-Udinese sarà un vero e proprio scontro diretto, le due squadre dividono l’ottavo posto a 46 punti con una differenza reti pressoché identica: 4 per l’Udinese e 5 per la Fiorentina. Sarà quindi di fondamentale importanza vincere e portare gli scontri diretti dalla propria parte.

LUKAKU: “SU YOUTUBE VEDO TANTI VIDEO DEI GOL FATTI DA LUCA TONI, IL GOL SEGNATO L’HO VISTO DA LUI”