di Lisa Grelloni

Domani, sabato 18 gennaio alle 20.45 andrà in scena al “San Paolo” Napoli-Fiorentina. I viola stanno ritrovando compattenza e serenità sotto la guida di mister Iachini ed arrivano alla sfida dopo tre risultati utili consecutivi, un pareggio ed una vittoria in campionato ed il passaggio del turno di Coppa Italia contro l’Atalanta. La Fiorentina sta sempre più acquisendo i valori dell’allenatore ascolano, attualmente è al 14° posto in classifica con 21 punti, il Napoli invece è a +3 sui gigliati. I partenopei arrivano alla partita dopo due sconfitte consecutive rimediate contro l’Inter e la Lazio. Andiamo ora ad osservare i risultati degli ultimi dieci precedenti tra i due club giocati in Campania:

2009-2010 Napoli-Fiorentina 1-3 Lavezzi, Gilardino (2), Jovetic

2010-2011 Napoli-Fiorentina 1-1 Cavani, D’Agostino

2011-2012 Napoli-Fiorentina 0-0

2012-2013 Napoli-Fiorentina 2-1 Hamsik, Dzemaili, Jovetic

2013-2014 Napoli-Fiorentina 0-1 Joaquin

2014-2015 Napoli-Fiorentina 3-0 Mertens, Hamsik, Callejon

2015-2016 Napoli-Fiorentina 2-1 Insigne, Kalinic, Higuain

2016-2017 Napoli-Fiorentina 4-1 Koulibaly, Insigne, Mertens (2), Ilicic

2017-2018 Napoli-Fiorentina 0-0

2018-2019 Napoli-Fiorentina 1-0 Insigne

Come si evince dai risultati riportati qui sopra negli ultimi dieci scontri sono 5 le vittorie del Napoli, 2 quelle della Fiorentina e 3 i pareggi. L’ultima vittoria dei viola è quella della stagione 2013-2014 sotto la guida di Vincenzo Montella, alla sua prima avventura sulle rive dell’Arno. Domani la sfida sarà diretta da Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.