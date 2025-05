Roma-Fiorentina, scontro tra generazioni: Ranieri al tramonto, Palladino in ascesa

Domani andrà in scena Roma-Fiorentina, una sfida che non è solo uno scontro diretto per l’Europa, ma anche un affascinante duello tra due allenatori agli antipodi per esperienza e percorso. Claudio Ranieri, veterano del calcio italiano e internazionale, si appresta a vivere gli ultimi scampoli della sua lunga e gloriosa carriera in panchina. Dall’altra parte c’è Raffaele Palladino, tecnico emergente alla sua seconda annata completa da allenatore, dopo il debutto nel 2022 a Monza subentrando a stagione in corso.

Sulla carta è una sfida impari, almeno in termini di curriculum. Eppure, i precedenti raccontano un’altra storia: nei due confronti diretti della scorsa stagione, quando Palladino guidava il Monza e Ranieri il Cagliari appena risalito in Serie A, il bilancio pende a favore del giovane allenatore campano (1-0 e 1-1). Ora, però, si alza l’asticella: entrambi siedono su panchine prestigiose e puntano in alto, con la zona Champions nel mirino. I punti in palio pesano tantissimo, e l’intreccio tra passato e futuro rende la sfida ancora più avvincente.