Fiorentina imbattuta in casa contro la Juve da 4 partite. I bianconeri hanno solo vinto 2 delle ultime 6 con i viola

Scrive Goalist.it, la Fiorentina di Vincenzo Italiano domenica 5 novembre incontrerà al Franchi la Juventus di Allegri. Bianconeri che occupano il secondo posto in classifica con 23 punti, viola che rincorrono a quota 17. La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro la Fiorentina in Serie A. Il bilancio degli incontri è il seguente: 80 vittorie bianconere, 35 viola e 53 pareggi. Nelle ultime 6 sfide però i bianconeri hanno vinto solo 2 volte.

La Fiorentina è imbattuta nelle gare casalinghe contro la Juventus da quattro partite (1 vittoria e 3 pareggi). I viola non perdono tre partite di fila senza realizzare gol da maggio 2019, in quel caso arrivò a 4. La Juventus ha tenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023, in quel caso i bianconeri arrivarono ad otto clean sheet di fila.

Nico Gonzalez, leader della Fiorentina ha già collezionato 5 gol in 9 partite, se dovesse segnare un golo raggiungerebbe quanto fatto l’anno scorso in 24 presenze in Serie A. La Juve diventerebbe la quarta avversaria contro cui l’attaccante gigliato conta due reti nel massimo campionato come fatto con Cagliari, Napoli e Sassuolo.

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono i due ex della partita. L’esterno torna per la prima volta al Franchi da avversario. Il calciatore italiano con la Viola ha collezionato 137 gare e segnato 26 reti. Il centravanti serbo invece conta 98 presenze in maglia viola e 44 reti. Il gol dell’ex fino ad ora non è mai arrivato. Occhio a Moise Kean, la prima delle tre doppiette segnate da lui in Serie A è arrivata contro la Fiorentina nel 2018, allora vestiva la maglia dell’Hellas Verona. Alla Fiorentina in maglia bianconera non ha mai siglato un gol.

