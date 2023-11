Fiorentina-Juventus si giocherà, non è mai stata in dubbio. A Firenze la situazione non è rischio

Alcune zone delle Toscana stanno vivendo ore difficili per i danni provocati dall’alluvione delle ultime ore, il comune di Campi Bisenzio è stato quello più colpito e anche in altri comuni la situazione è drammatica. Nella giornata di ieri la Curva Fiesole ha chiesto di non giocare Fiorentina-Juventus per destinare tutti gli aiuti e le attenzioni per chi è in difficoltà ed ha bisogno di sostegno. Un appello che non verrà accolto dalle autorità competenti perchè a Firenze, città dove si giocherà la partita, la situazione non è critica nè ci sono mai stati momenti di preoccupazione per il livello dell’Arno nè particolari disagi. La richiesta della Fiesole era per motivi morali e in segno di rispetto, ma dalla protezione civile fanno sapere che non ci sono motivi tecnici per cui Fiorentina-Juventus non si debba giocare. A Firenze non sono state chiuse le scuole nemmeno nella giornata di ieri quando si era nel pieno dell’alluvione nè è mai stata messa in pericolo la circolazione insieme a tutte le attività.

