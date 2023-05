Sabiri scappa in Germania dopo minacce ricevute per episodio di Firenze: finita con la Samp?

Abdelhamid Sabiri potrebbe essere il primo calciatore ad essere sceso anticipatamente dal treno Sampdoria (per usare le stesse parole di Dejan Stankovic). Il tecnico blucerchiato non lo ha convocato per la gara contro il Torino e il trequartista non ha partecipato alla rifinitura. È ufficialmente in permesso. È tornato in Germania dalla famiglia anche a seguito delle minacce ricevute, via social e non (bigliettini sulla macchina). Non è ancora chiaro se Sabiri farà ritorno alla Sampdoria o se la sua avventura possa considerarsi conclusa con i minuti disputati al Franchi contro la Fiorentina. Lo riporta SampNews24.

