Barak: “Basilea? Emozione bellissima segnare all’ultimo ma vedere i tifosi felici è stato più emozionante”

Antonin Barak ha parlato ai canali ufficiali del club riguardo la finale che attende la Fiorentina dopo la gara contro il Sassuolo, che si giocherà a Praga nella sua nazione. Queste le sue parole:

“Nel ritorno contro il Basilea Italiano ci ha detto di entrare in campo per creare occasioni, senza paura. Ho dovuto unirmi alle azioni offensive in area di rigore per portare quanti più giocatori possibili vicino alla porta. In quel momento ero molto concentrato su mantenere il risultato ma è stato fantastico. Mi sono emozionato di più però quando ho visto i tifosi felici dopo la partita”

