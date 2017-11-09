Che fine ha fatto Vittorio Cecchi Gori? L'ex presidente della Fiorentina si racconta a Rai Uno...

L'ex presidente Viola Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Uno. L'imprenditore e produttore cinematografico ha raccontato come la sua vita sia naufragata a seguito delle vicen...

L'ex presidente Viola Vittorio Cecchi Gori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Uno. L'imprenditore e produttore cinematografico ha raccontato come la sua vita sia naufragata a seguito delle vicende economiche che portarono anche al fallimento della Fiorentina. Cecchi Gori descrive con queste parole tutta la sua amarezza per quest'ultimo frangente della sua vita, costellato di delusioni di ogni tipo. Eccovi un estratto: "Purtroppo sono rimasto triste e solo nella vita. Questo può succedere, ma la cosa che più mette paura all'uomo è proprio la solitudine e dopo tanti anni non è facile".

Ecco il video dell'intervista a Vittorio Cecchi Gori