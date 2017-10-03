A.Lucarelli: "Alla Fiorentina serve tempo, giovani bravi ma non conoscono la Serie A. Su Pioli..."

Alessandro Lucarelli, attuale capitano del Parma nella serie cadetta e anche ex Viola, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio. Fra i vari argomenti si è parlato anche di Fiorentina, ecco le parole de...

Alessandro Lucarelli, attuale capitano del Parma nella serie cadetta e anche ex Viola, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio. Fra i vari argomenti si è parlato anche di Fiorentina, ecco le parole del difensore centrale: "Con tutti i cambi fatti in estate bisogna aspettare che la Fiorentina diventi una squadra. Ci sono buoni giocatori giovani, che hanno bisogno di conoscere il campionato e integrarsi con una realtà nuova. L'allenatore è molto bravo, sono sicuro che alla lunga verrà fuori. Corsa scudetto? Per il Napoli può essere l'anno giusto, acquisisce sicurezza ogni stagione che passa, è cresciuto molto e può raggiungere l'obiettivo che tutti sognano".