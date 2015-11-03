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Notizie Lucarelli Fiorentina

Lucarelli difende Piccoli: “Va aspettato, può diventare un ottimo giocatore”

16 gennaio 2026 19:14

Lucarelli: "La Fiorentina deve salvarsi, ha dalla sua parte una tifoseria pronta a spingere fino all'ultimo"

09 gennaio 2026 16:12

Lucarelli a TMW: "Pioli dava le garanzie per migliorare la Viola. Non è accaduto, nel calcio può succedere"

05 novembre 2025 18:29

Lucarelli: "Kean non può essere l'unico a segnare. La Fiorentina tornerà nelle posizioni che merita"

09 ottobre 2025 22:32

Lucarelli: "Se Kean crede di non poter ripetere questa stagione, vada in Arabia a prendere i soldi"

06 luglio 2025 16:32

Lucarelli: "Palladino ha fatto più di Italiano, ha lavorato bene. Serve un bel progetto per Kean"

24 maggio 2025 15:34

Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"

16 gennaio 2022 17:01

Lucarelli: "Il recupero di Ribery su Ronaldo è da pelle d'oca. Ottima prestazione della Fiorentina"

17 settembre 2019 00:35

Ex collab. Pioli: "Chiesa è umile ed ha qualità. La Fiorentina può infastidire la Juve"

10 settembre 2019 23:56

Livorno e lo sfottò dell'estate contro la Juve: annunciano Lucarelli "meglio di Ronaldo"

06 luglio 2018 17:48

Lucarelli contro le seconde squadre: "Fanno le sfilate di moda mentre le città storiche si giocano la vita"

10 maggio 2018 14:06

A.Lucarelli: "Alla Fiorentina serve tempo, giovani bravi ma non conoscono la Serie A. Su Pioli..."

03 ottobre 2017 14:16

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