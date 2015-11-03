Notizie Lucarelli Fiorentina

Lucarelli difende Piccoli: “Va aspettato, può diventare un ottimo giocatore”
16 gennaio 2026 19:14
Lucarelli: "La Fiorentina deve salvarsi, ha dalla sua parte una tifoseria pronta a spingere fino all'ultimo"
09 gennaio 2026 16:12
Lucarelli a TMW: "Pioli dava le garanzie per migliorare la Viola. Non è accaduto, nel calcio può succedere"
05 novembre 2025 18:29
Lucarelli: "Kean non può essere l'unico a segnare. La Fiorentina tornerà nelle posizioni che merita"
09 ottobre 2025 22:32
Lucarelli: "Se Kean crede di non poter ripetere questa stagione, vada in Arabia a prendere i soldi"
06 luglio 2025 16:32
Lucarelli: "Palladino ha fatto più di Italiano, ha lavorato bene. Serve un bel progetto per Kean"
24 maggio 2025 15:34
Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"
16 gennaio 2022 17:01
Lucarelli: "Il recupero di Ribery su Ronaldo è da pelle d'oca. Ottima prestazione della Fiorentina"
17 settembre 2019 00:35
Ex collab. Pioli: "Chiesa è umile ed ha qualità. La Fiorentina può infastidire la Juve"
10 settembre 2019 23:56
Livorno e lo sfottò dell'estate contro la Juve: annunciano Lucarelli "meglio di Ronaldo"
06 luglio 2018 17:48
Lucarelli contro le seconde squadre: "Fanno le sfilate di moda mentre le città storiche si giocano la vita"
10 maggio 2018 14:06
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