Lucarelli: “Se Kean crede di non poter ripetere questa stagione, vada in Arabia a prendere i soldi”

L’ex attaccante, oggi allenatore, Cristiano Lucarelli è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del futuro di Moise Kean: “Il suo futuro dipende dalle sue esigenze. Io ad esempio ho sempre preferito la scelta di giocare con continuità. Dipende da lui, il Napoli ha Lukaku però sarà impegnata su più fronti. Però Kean non sarebbe un’alternativa a Lukaku. Sarebbe un giocatore in più di livello assoluto. Potrebbe giocare tranquillamente con Lukaku. La cifra della clausola non è neanche troppa esosa.

Kean deve valutare se questa stagione è stata casuale e dunque la deve monetizzare per se e la sua famiglia e accettare la proposta araba, se invece questa stagione è in grado di ripeterla allora resti e dimostri e poi in Arabia a prendere i soldi ci andrà quando vorrà“.

Sul sostituto: “A me piace tanto Lucca perché ha caratteristiche da grande attaccante, poi anche Piccoli è un ottimo giocatore che ha segnato molto in Serie A tra Lecce e Cagliari. Credo che dove cadrà l’eventuale scelta, sarà un bene. Anche se penso che i tifosi della Fiorentina preferiscano che Kean resti. Però sia Piccoli che Lucca hanno il potenziale giusto”.