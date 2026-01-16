Lucarelli difende Piccoli: “Va aspettato, può diventare un ottimo giocatore”

Roberto Piccoli continua a far discutere l’ambiente viola, tra aspettative elevate e prestazioni ancora altalenanti. Sul giovane attaccante della Fiorentina è intervenuto Cristiano Lucarelli, che ai microfoni di Pentasport ha invitato tifosi e società ad avere pazienza: “Piccoli va aspettato. Guardate Lucca a Napoli… può diventare un buonissimo giocatore”, ha dichiarato l’ex attaccante e allenatore, sottolineando come il percorso di crescita di un centravanti giovane non possa essere giudicato solo nell’immediato. La Fiorentina ha investito su Piccoli credendo nelle sue potenzialità fisiche e tecniche. È un attaccante che lavora per la squadra, attacca la profondità e non si tira indietro nel sacrificio, ma che ha ancora bisogno di tempo per affinare cattiveria sotto porta e letture di gioco. In un calcio sempre più impaziente, le parole di Lucarelli rappresentano un invito alla calma. Aspettare Piccoli oggi potrebbe significare ritrovarsi domani un attaccante completo e affidabile. La crescita passa anche dagli errori, e la Fiorentina (così come il suo pubblico) è chiamata a sostenerlo in questo percorso.