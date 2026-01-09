Lucarelli: "La Fiorentina deve salvarsi, ha dalla sua parte una tifoseria pronta a spingere fino all'ultimo"

L'ex bomber, Cristiano Lucarelli, analizza il momento in casa Fiorentina dopo il pareggio all'Olimpico contro la Lazio

L'ex attaccante, Cristiano Lucarelli, ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina: "La Fiorentina ce la farà a salvarsi? Ce la deve fare, sono contento che abbia fatto 7 punti nelle ultime gare. A Roma ho visto la presa di coscienza di una squadra che vuole salvarsi e deve salvarsi, mettendo la spada e non il fioretto. Peccato per la vittoria sfumata nel finale ma ho visto un cambio di passo da Vanoli. Se riesce a immedesimarsi nelle squadre che devono salvarsi negli scontri diretti verranno fuori i valori tecnici diversi".

"Capisco l'ambiente e i tifosi che si erano fatti delle idee diverse sulla stagione, ma il tifoso fiorentino sa stringersi intorno alla squadra, senza incartarsi in situazioni che possono danneggiare. E adesso non bisogna cercare colpevoli ma bisogna essere tutti uniti per raggiungere la salvezza, che è il bene della Fiorentina. Poi sarà il momento di cercare capri espiatori, e correggere cosa non ha funzionato".