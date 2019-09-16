Lucarelli: "Il recupero di Ribery su Ronaldo è da pelle d'oca. Ottima prestazione della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a TMW Stadio da Cristiano Lucarelli: "Che giocatore Franck Ribery. La sua rincorsa ed il suo recupero su Cristiano Ronaldo è roba da pelle d’oca. A Firenze faceva un caldo...

Queste le parole rilasciate a TMW Stadio da Cristiano Lucarelli: "Che giocatore Franck Ribery. La sua rincorsa ed il suo recupero su Cristiano Ronaldo è roba da pelle d’oca. A Firenze faceva un caldo infernale, lui arriva da un periodo di inattività ma non si è fermato davanti a niente. Ottima la prestazione, comunque, di tutta la squadra viola, che ha imbrigliato la Juventus. Gli uomini di Sarri sono apparsi in vera difficoltà".