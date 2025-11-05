Lucarelli a TMW: “Pioli dava le garanzie per migliorare la Viola. Non è accaduto, nel calcio può succedere”

“A volte nel calcio uno più uno non fa due. Società organizzata, piazza importante, rosa di livello: non è detto che alla fine tutto fili liscio”. Parla così Cristiano Lucarelli, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com all’interno della consueta rubrica “A tu per tu”, in merito al terremoto che ha colpito la Fiorentina negli ultimi giorni. “Sono quei misteri del calcio che a volte ci sono, in positivo e in negativo”, sottolinea l’ex bomber – ora allenatore – fotografando la situazione della squadra viola ultima in classifica.

"Pioli dava tutte le garanzie di migliorare gli anni precedenti. Questo non è accaduto, ma nel calcio può succedere".