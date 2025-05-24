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Lucarelli: "Palladino ha fatto più di Italiano, ha lavorato bene. Serve un bel progetto per Kean"

Lo storico bomber del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato del lavoro svolto da Palladino e del futuro della società viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2025 15:34
Lucarelli: "Palladino ha fatto più di Italiano, ha lavorato bene. Serve un bel progetto per Kean" -
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All'evento in memoria di Luciano Gaucci ha parlato Cristiano Lucarelli, ex bomber del Livorno. Ecco le sue dichiarazioni riguardo al percorso fatto dalla Fiorentina quest'anno: "Ambire è nella natura di tutti, poi però si deve fare i conti con la realtà. Guardando i numeri Palladino ha fatto di più rispetto ad Italiano, che però ha portato la Fiorentina a tre finali in due anni. Secondo me la proprietà della Fiorentina è forte e sta cercando annualmente di alzare l'asticella, può essere che sia mancato qualcosa, ma non voglio giudicare male il lavoro di Palladino, anzi secondo me ha fatto bene. Su Kean è difficile dare consigli senza che si conoscano tutte le dinamiche, ma credo che un progetto ambizioso e ben strutturato potrebbe convincerlo a rimanere."

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