Lucarelli contro le seconde squadre: "Fanno le sfilate di moda mentre le città storiche si giocano la vita"

Cristiano Lucarelli, attualmente allenatore del Catania, ha espresso la suo opinione sul tema dell'introduzione delle seconda squadre in Italia, che già a partire dalla prossima stagione potrebbero es...

Cristiano Lucarelli, attualmente allenatore del Catania, ha espresso la suo opinione sul tema dell'introduzione delle seconda squadre in Italia, che già a partire dalla prossima stagione potrebbero essere aggregate al campionato di Serie C. Lucarelli, nel pieno del suo stile e senza mezzi termini, ha affidato il suo pensiero a Twitter, ponendosi una serie di interrogativi:

"1) A chi giova? 2) Chi e cosa c'è dietro? 3) Chi ci guadagna veramente….? 3) Quali sarebbero i vantaggi? 4) E le ultime giornate con città storiche che si giocano la vita e questi che fanno le sfilate di moda che succede? 5) Ma semplicemente rifare il campionato De Martino no??????".