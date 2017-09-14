Toni: "Nuovo ciclo scelta coraggiosa. Giovani molto interessanti, ma Firenze pretende dei risultati"

Luca Toni, ex bomber della Fiorentina e tante altre, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto in cui si parla di Fiorentina: "I viola hanno cambiato tanto quest'anno. So...

A cura di Redazione Labaroviola 14 settembre 2017 19:12

Condividi