Toni: "Nuovo ciclo scelta coraggiosa. Giovani molto interessanti, ma Firenze pretende dei risultati"
Luca Toni, ex bomber della Fiorentina e tante altre, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto in cui si parla di Fiorentina: "I viola hanno cambiato tanto quest'anno. So...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 19:12
Luca Toni, ex bomber della Fiorentina e tante altre, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto in cui si parla di Fiorentina: "I viola hanno cambiato tanto quest'anno. Sono andati via diversi giocatori importanti, per puntare su giovani comunque interessanti. Questo però potrebbe essere un rischio, poiché si tratta di una piazza importante che pretende risultati".