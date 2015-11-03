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Notizie Giovani Fiorentina

Dal 2019 a oggi Bologna squadra italiana che ha ingaggiato più giovani, Fiorentina sedicesima

28 marzo 2024 19:40

Nuova regola, il Governo ha deciso di pagare fino a 1 milione chi fa giocare i giovani fino a 23 anni

01 marzo 2024 17:34

Giovani a Firenze? Bianco e Agostinelli (20 anni) sono ritenuti ancora troppo acerbi per la Fiorentina

27 marzo 2022 22:37

CON EDIMILSON NASCE UNA FIORENTINA DA CORSA, GIOVANE E CORAGGIOSA. CHE PIACE A TUTTI... O QUASI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

09 agosto 2018 01:08

Vivaio viola: la classifica dei migliori cinque giocatori usciti negli ultimi anni

28 marzo 2018 12:28

A Pioli converrebbe davvero lanciare i giovani?

17 febbraio 2018 11:28

Teotino: "Fiorentina valorizza il settore giovanile solo in parte. Chiesa dovrebbe essere già in Azzurro"

17 novembre 2017 18:44

Allegri: ''I viola non si sono indeboliti. Giovani, tecnici, entusiasti: sarà dura''

17 settembre 2017 18:05

Toni: "Nuovo ciclo scelta coraggiosa. Giovani molto interessanti, ma Firenze pretende dei risultati"

14 settembre 2017 19:12

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