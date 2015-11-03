Notizie Giovani Fiorentina

Dal 2019 a oggi Bologna squadra italiana che ha ingaggiato più giovani, Fiorentina sedicesima
28 marzo 2024 19:40
Nuova regola, il Governo ha deciso di pagare fino a 1 milione chi fa giocare i giovani fino a 23 anni
01 marzo 2024 17:34
Giovani a Firenze? Bianco e Agostinelli (20 anni) sono ritenuti ancora troppo acerbi per la Fiorentina
27 marzo 2022 22:37
CON EDIMILSON NASCE UNA FIORENTINA DA CORSA, GIOVANE E CORAGGIOSA. CHE PIACE A TUTTI... O QUASI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
09 agosto 2018 01:08
Vivaio viola: la classifica dei migliori cinque giocatori usciti negli ultimi anni
28 marzo 2018 12:28
A Pioli converrebbe davvero lanciare i giovani?
17 febbraio 2018 11:28
Teotino: "Fiorentina valorizza il settore giovanile solo in parte. Chiesa dovrebbe essere già in Azzurro"
17 novembre 2017 18:44
Allegri: ''I viola non si sono indeboliti. Giovani, tecnici, entusiasti: sarà dura''
17 settembre 2017 18:05
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