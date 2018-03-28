Vivaio viola: la classifica dei migliori cinque giocatori usciti negli ultimi anni

I risultati danno sicuramente soddisfazione. Raggiungere in breve tempo le finali dello scudetto e del Viareggio è sicuramente una soddisfazione. Tuttavia, il compito di un settore giovanile è quello...

I risultati danno sicuramente soddisfazione. Raggiungere in breve tempo le finali dello scudetto e del Viareggio è sicuramente una soddisfazione. Tuttavia, il compito di un settore giovanile è quello di formare giovani da lanciare in prima squadra, creando valore a livello economico e risorse a livello di giocatori.

Vi proponiamo la classifica dei cinque migliori prodotti del settore giovanile viola negli ultimi anni.

5’ posto: Venuti/Mancini Il primo è ancora di proprietà viola. Si è messo in luce nello scorso campionato di serie B ed anche in questa stagione in serie A sta facendo bene nonostante lo scarso andamento della squadra. Mancini invece si è lasciato con la società viola ma sta facendo bene a Bergamo. Il giovane ha fatto dei buoni minuti ed ha attirato l’attenzione di diversi club.

4’ posto: Babacar Il giocatore ha fruttato dei buoni 10 milioni per la squadra viola. A livello di prestazione non ha molto soddisfatto ma a livello economico è stato un ottimo plus valore.

3’ posto: Piccini Il grande rimpianto. Il giocatore lasciato andare a Lisbona è il migliore terzino della LIGA NOS. Adesso viene costantemente messo nella squadra del mese a suon di buone prestazioni. Il suo valore è schizzato ai venti milioni di euro.

2’ posto: Chiesa Il pupillo viola. E’ inutile dire le sue doti ed è banale sperare che sia il fuoriclasse del futuro viola. Speriamo di poterlo gustare ancora a lungo e che le sirene del mercato non lo portino via.

1’ posto: Bernardeschi il ragazzo di Carrara è quello che ha fruttato di più. Non porterà soddisfazioni sportive ma ha portato alle casse viola 40 milioni di euro. Attualmente è uno dei migliori attaccanti del campionato e la Juventus punta molto su di lui

Lorenzo Bigiotti