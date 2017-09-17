Labaro Viola

Allegri: ''I viola non si sono indeboliti. Giovani, tecnici, entusiasti: sarà dura''

Massimiliano Allegri ha parlato della prossima sfida di campionato, contro la Fiorentina, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo:“I viola non si sono indeboliti, hanno cambiato de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2017 18:05
Allegri: ''I viola non si sono indeboliti. Giovani, tecnici, entusiasti: sarà dura'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Allegri
Viola
Giovani
Condividi

Massimiliano Allegri ha parlato della prossima sfida di campionato, contro la Fiorentina, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo:“I viola non si sono indeboliti, hanno cambiato dei giocatori, hanno giovani, tecnici e con hanno grande entusiasmo, quindi dovremo fare una partita giusta per portare a casa i tre punti. Comunque sia è sempre Juventus-Fiorentina, quindi bisogna farsi trovare pronti nelle migliori condizioni”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok