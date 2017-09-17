Allegri: ''I viola non si sono indeboliti. Giovani, tecnici, entusiasti: sarà dura''

Massimiliano Allegri ha parlato della prossima sfida di campionato, contro la Fiorentina, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo:“I viola non si sono indeboliti, hanno cambiato de...

Massimiliano Allegri ha parlato della prossima sfida di campionato, contro la Fiorentina, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo:“I viola non si sono indeboliti, hanno cambiato dei giocatori, hanno giovani, tecnici e con hanno grande entusiasmo, quindi dovremo fare una partita giusta per portare a casa i tre punti. Comunque sia è sempre Juventus-Fiorentina, quindi bisogna farsi trovare pronti nelle migliori condizioni”.