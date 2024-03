Dal 2019 a oggi Bologna squadra italiana che ha ingaggiato più giovani, Fiorentina sedicesima

Il CIES (Osservatorio sul calcio) ha effettuato uno studio che classifica le squadre in tutto il mondo in base all’età media di ingaggio dei giocatori acquistati dal luglio 2019 a oggi. Il gruppo Red Bull domina, il Salisburgo è primo con un’età media di 20,93 anni, al secondo posto il Bragantino (sempre di proprietà Red Bull con 21,72 anni) e al terzo posto l’Athletic Bilbao (21,90 anni). In Italia la squadra che investe maggiormente sui giovani è il Bologna, seguita a ruota da Sassuolo, Juventus, Atalanta e Hellas Verona. La Fiorentina è solamente sedicesima in questa particolare classifica, mentre l’Inter è all’ultimo posto, squadra che punta molto sull’esperienza dei propri giocatori.

Classifica completa in Italia:

Bologna (23,24 anni) Sassuolo Juventus Atalanta Hellas Verona Milan Frosinone Udinese Torino Empoli Genoa Lazio Napoli Cagliari Lecce Fiorentina (25,71 anni) Roma Salernitana Monza Inter (28,00 anni)

