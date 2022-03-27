Giovani a Firenze? Bianco e Agostinelli (20 anni) sono ritenuti ancora troppo acerbi per la Fiorentina

La Fiorentina Primavera vince e colleziona trofei ma nessun giovane è stato mai visto in prima squadra. Bianco e Agostinelli mai in campo

Dopo l'ennesimo fallimento della nazionale Italiana che non parteciperà nemmeno al prossimo mondiale è tornato in auge il tema dei giovani del nostro campionato e del sistema calcio Italia. In realtà il problema non è di carattere tecnico, non abbiamo di certo dimenticato come si gioca a calcio. La verità purtroppo è che molto spesso non abbiamo il coraggio di lanciare i giovani (quelli bravi) che si hanno. Mentre in altri paesi a 20 anni sei già pronto per giocare tranquillamente in prima squadra e lo fai con regolarità, in Italia alla stessa età sei ritenuto ancora troppo giovane per giocare con i grandi e sei relegato in Primavera oppure mandato in prestito nelle serie minori.

Questo esempio lo abbiamo anche in casa viola.

La Fiorentina ad esempio, ha il grande merito da qualche anno di avere una formazione Primavera di ottimo livello, solo pochi mesi fa ha portato a casa l'ennesimo trofeo, la Supercoppa Italiana vinta contro l'Empoli campione d'Italia. Negli ultimi anni la bacheca viola si è riempita con una costanza che non si era mai vista a Firenze per quanto riguarda la Primavera. Anche nel campionato attuale la squadra di Aquilani è seconda in classifica e sta andando alla grande. C'è un però...

Il però è semplice, nessun giocatore della Primavera della Fiorentina ha mai giocato in prima squadra, nessun giocatore è mai stato impiegato, eccezion fatta per Distefano, classe 2003, che ha giocato solo una manciata di minuti contro la Sampdoria.

I giocatori più forti della squadra di Aquilani sono Bianco e Agostinelli, entrambi classe 2002, Bianco compirà 20 anni ad ottobre mentre Agostinelli li ha già compiuti lo scorso febbraio. Il primo è un regista di centrocampo mentre il secondo è un esterno di grande talento. Nessuno dei due è mai stato impiegato in prima squadra, entrambi sono stati solo coinvolti e visti da vicino da Vincenzo Italiano nel ritiro estivo di Moena. Ma da li sono tornati a giocare solo per la primavera, mai visti in campo con i grandi. Lo stesso discorso vale per il centravanti Munteanu, anche lui classe 2002, giovane attaccante che al massimo viene impegnato in allenamento.

Insomma, anche in casa Fiorentina c'è il chiaro esempio di giovani bravi ma mai visti in campo perchè ritenuti non all'altezza della situazione e ancora troppo immaturi. A Firenze se si parla di giovani presenti in prima squadra il pensiero va a Sottil, che però ha 23 anni. Emblematico.

Flavio Ognissanti

IL RACCONTO DI WIKIPEDRO SUL SUO PASSATO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/wikipedro-racconta-ho-giocato-4-anni-nella-fiorentina-ma-non-ero-sereno-perche-lamavo-troppo/170270/