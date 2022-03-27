Wikipedro racconta: "Ho giocato 4 anni nella Fiorentina ma non ero sereno perchè l'amavo troppo"

Oggi Pietro è un ragazzo che racconta Firenze e la sua storia attraverso i social, ma da ragazzo è stato un giocatore delle giovanili viola

Wikipedro (Pietro Resta) è un fiorentino verace, nato e cresciuto a Firenze. Da qualche anno sui social ha cominciato a raccontare le mille storie e le tante meraviglie artistiche di Firenze con il piglio ironico e scanzonato tipico dei toscani. Intervistato da Dazn, ha raccontato il suo passato con la maglia viola nelle giovanili della Fiorentina, è un classe 1992, il suo racconto:

"La mia carriera nella Fiorentina purtroppo non è stata felicissima perchè io sentivo tanto la pressione di giocare per la mia squadra. Entravo in squadra con un macigno perchè ero tifoso, attaccato alla città, tutto questo mi dava una pressione incredibile. Erano pressioni ed emozioni che non sapevo gestire bene a 15 anni, ho giocato 4 anni nel settore giovanile ma potevo dare molto di più rispetto a quanto ho dato.

Guardare queste foto di me nel settore giovanile con la maglia viola addosso mi fanno anche stare male da un certo punto di vista perchè le rivedo e vedo la tensione e la pressione che sentivo, guardate queste foto, si vede che non sono rilassato, ho tensione nei movimenti, non sono sereno, lo si vede dalla mia faccia, non sono felice in queste foto perchè la sentivo troppo.

Non mi pento di niente, ma se avessi giocato in un'altra squadra sarei stato certamente più sereno. Ora ci penso, avessi avuto la serenità e la mentalità di adesso, potessi tornare indietro avrei fatto certamente meglio perchè le qualità ce le avevo. Giocare nella Fiorentina è stato davvero un grande orgoglio. Tutto quello che non sono riuscito a dare in campo lo metto quotidianamente oggi raccontando la mia città"

ISCO SI TROVA A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/il-campione-del-real-madrid-isco-e-a-firenze-vacanza-fiorentina-e-albergo-in-piazza-della-repubblica/170293/