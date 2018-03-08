Mastella: "Domenica sarò a Firenze per ricordare Astori, una persona straordinaria"

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Domenica sarò a Firenze per ricordare soprattutto Astori, una vita stroncata in modo innaturale. Era una persona st...

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Domenica sarò a Firenze per ricordare soprattutto Astori, una vita stroncata in modo innaturale. Era una persona straordinaria, con un impegno sportivo non solo legato ai risultati ma anche al modo".

Prosegue con un ricordo personale: "Quando penso a lui penso anche a mio nipote Imbriani, un altro valutato più come persona che come calciatore".

E conclude sui Della Valle: "Della Valle? Ho sentito più volte Diego in questi giorni. Insieme a Andrea ha gestito egregiamente la situazione, con sensibilità. Quello che si è visto in questi giorni è lo sport che piace a me".