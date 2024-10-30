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Sind. Bagno a Ripoli: "Adesso si iniziano a vedere i frutti del Viola Park. Non dobbiamo montarci la testa"

Non so quanti punti porterà il Viola Park, è presto da dire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2024 20:28
Sind. Bagno a Ripoli: "Adesso si iniziano a vedere i frutti del Viola Park. Non dobbiamo montarci la testa" -
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Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti è così intervenuto a Radio Bruno: “Fiorentina a Genova? Ho buone sensazione per domani. Le cose stanno iniziando a girare bene, ma non dobbiamo montarci la testa. Palladino dovrà fare qualche scelta. Sono stato al Viola Park, c’è clima positivo. Non so quanti punti porterà il Viola Park, è presto da dire.

Già avere giocatori come Comuzzo che vengono dal vivaio è una cosa positiva. Il fatto di avere un centro sportivo come il Viola Park è sicuramente qualcosa di positivo. Franchi? Spero che questa situazione si concluda bene”.

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