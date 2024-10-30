Sind. Bagno a Ripoli: "Adesso si iniziano a vedere i frutti del Viola Park. Non dobbiamo montarci la testa"

Non so quanti punti porterà il Viola Park, è presto da dire

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti è così intervenuto a Radio Bruno: “Fiorentina a Genova? Ho buone sensazione per domani. Le cose stanno iniziando a girare bene, ma non dobbiamo montarci la testa. Palladino dovrà fare qualche scelta. Sono stato al Viola Park, c’è clima positivo. Non so quanti punti porterà il Viola Park, è presto da dire.

Già avere giocatori come Comuzzo che vengono dal vivaio è una cosa positiva. Il fatto di avere un centro sportivo come il Viola Park è sicuramente qualcosa di positivo. Franchi? Spero che questa situazione si concluda bene”.

https://www.labaroviola.com/viviano-chi-ha-criticato-kean-o-de-gea-non-capisce-una-sa-champions-chissa-ma-non-credo-sia-alla-portata/274804/