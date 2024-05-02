Dirk De Fauw, sindaco di Bruges, già allerta per la gara di ritorno: "Partita considerata ad alto rischio"

Sindaco di Bruges: "La Fiorentina è famosa per i suoi tifosi a cui piace lasciare tracce della loro presenza nelle città che visitano

Stasera alle ore 21 si giocherà Fiorentina-Club Brugge, partita valevole per la semifinale di andata di Conference League. Se a Firenze sono state già messe in atto delle restrizioni, soprattutto sulla vendita di alcol che è stata negata in zona stadio per tutta la giornata di oggi; a Bruges il sindaco Dirk De Fauw è già in stato di allerta per la gara di ritorno che si giocherà in Belgio mercoledì 8 maggio alle ore 18:45. Il sindaco di Bruges ha chiarito che "Questa partita è considerata una partita di calcio ad alto rischio".

Visti i precedenti di Enschede, Braga, Basilea, Praga e Genk (oltre al lancio di fumogeni a Plzen), è molto probabile che De Fauw tema che qualcosa del genere si possa ripetere: “C'è da aspettarsi che saranno presenti per le strade di Bruges. La Fiorentina è famosa per i suoi tifosi a cui piace lasciare tracce della loro presenza nelle città che visitano". Il settore ospiti dello Stadio Jan Breydel di Bruges ha una capienza di circa 1500 posti e sarà tutto esaurito in vista della semifinale di ritorno di Conference League.

Infine il sindaco della cittadina belga si rivolge ai commercianti della sua città: "Chiediamo a tutti i commercianti del centro cittadino di essere particolarmente attenti mercoledì 8 maggio. Vi chiediamo di segnalare immediatamente situazioni sospette alla polizia locale”.

HELLAS-FIORENTINA VERSO IL SOLD OUT

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