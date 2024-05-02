Mentre la Fiorentina aspetta il Brugge, il Bentegodi va verso il sold out per la sfida di domenica contro i Viola
Mentre Firenze aspetta il Brugge per la semifinale di questa sera, a Verona si va verso il sold out per la gara di domenica contro i viola
Secondo quanto riportato da Tuttohellasverona.it, prosegue a ritmo serrato al vendita dei biglietti per la gara Verona-Fiorentina, in programma domenica 5 maggio alle ore 15. Tra tagliandi venduti e quota abbonati, è già stata superata la quota di 24mila presenti. In questi ultimi giorni di prevendita rimangono ancora disponibili biglietti dei settori Tribuna Superiore Est, Curva Est, Parterre Est.
Dunque, per i gialloblu si avvicina la quota record di spettatori quest'anno (28.401 vs Lazio 9 dicembre 2023) per cercare di trovare punti per una salvezza che diventa sempre più complicata per gli uomini di Baroni.
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