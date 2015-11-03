Notizie Sold Out Fiorentina

Nazione sicura: “Il lunedì non spaventa i tifosi della Fiorentina: Franchi sold out”
22 febbraio 2026 09:39
Fiorentina-Pisa: il derby salvezza è a 4400 posti dal sold out, 17.600 i biglietti già acquistati
17 febbraio 2026 20:05
Nazione svela: “Fiorentina-Torino verso il sold out. La pioggia non spaventa i tifosi”
07 febbraio 2026 09:42
Mentre la Fiorentina aspetta il Brugge, il Bentegodi va verso il sold out per la sfida di domenica contro i Viola
02 maggio 2024 11:39
Cagliari-Fiorentina: Domenica si andrà verso il sold out. Sono stati venduti già 3.500 tagliandi
06 novembre 2019 20:58
Archivio