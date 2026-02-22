Nazione sicura: “Il lunedì non spaventa i tifosi della Fiorentina: Franchi sold out”

Weekend da spettatori … degli altri. I tifosi della Fiorentina attendono il derby contro il Pisa in un insolito tardo pomeriggio di un lunedì ovviamente lavorativo. C’è chi ha fatto di tutto per liberarsi e comprare il biglietto, c’è chi purtroppo non farà in tempo a esserci. Ma la sfida contro il Pisa è cerchiata di rosso da tempo. Seppur collocata in calendario in uno slot non comodissimo (ma per Vanoli il giorno in più post trasferta in Polonia è benedetto) la partita rimane attesa e non poco. A livello sportivo fondamentale per la classifica della Fiorentina, ma anche sul piano della rivalità storica è una sfida per niente banale.

E così il Franchi viaggia verso un risultato che sarà molto vicino al tutto esaurito. L’ultimo dato della biglietteria parla di 21.000 spettatori attesi sugli spalti (300 gli ospiti, senza tifoseria organizzata), con ancora una domenica intera di vendita e gran parte del match day per acquistare il tagliando. Sarà oltretutto una serata senza problemi dal punto di vista del meteo, motivo che potrebbe spingere gli ultimi indecisi a recarsi al Franchi. Un migliaio circa i tagliandi ancora a disposizione, l’impressione è che a ridosso della partita ne resteranno davvero pochi. La Fiorentina ha sperato fin da inizio settimana che la cornice di pubblico potesse essere la migliore possibile per spingere i ragazzi di Vanoli verso un successo che sarebbe vitale. La vittoria di Como e quella (ancor più inattesa dall’ambiente) di coppa, hanno dato benzina alla vendita. Alla fine, se non sarà dichiarato il sold out, poco ci mancherà. Lo scrive La Nazione.