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Cagliari-Fiorentina: Domenica si andrà verso il sold out. Sono stati venduti già 3.500 tagliandi

Domenica la Fiorentina troverà un clima incandescente a Cagliari. Sale infatti la febbre in vista della gara di domenica prossima., considerando anche il buon momento di forma e l'ottimo avvio di camp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 20:58
Cagliari-Fiorentina: Domenica si andrà verso il sold out. Sono stati venduti già 3.500 tagliandi -
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Domenica la Fiorentina troverà un clima incandescente a Cagliari. Sale infatti la febbre in vista della gara di domenica prossima., considerando anche il buon momento di forma e l'ottimo avvio di campionato da parte della squadra di Maran, per domenica si andrà verso il sold out. Sono stati venduti già 3.500 tagliandi: dalle prime ore di ieri i tifosi hanno formato lunghe code fuori dai botteghini per acquistare un biglietto valido per la sfida. A riportarlo è L'unione Sarda.

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