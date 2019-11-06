Cagliari-Fiorentina: Domenica si andrà verso il sold out. Sono stati venduti già 3.500 tagliandi

Domenica la Fiorentina troverà un clima incandescente a Cagliari. Sale infatti la febbre in vista della gara di domenica prossima., considerando anche il buon momento di forma e l'ottimo avvio di camp...

Domenica la Fiorentina troverà un clima incandescente a Cagliari. Sale infatti la febbre in vista della gara di domenica prossima., considerando anche il buon momento di forma e l'ottimo avvio di campionato da parte della squadra di Maran, per domenica si andrà verso il sold out. Sono stati venduti già 3.500 tagliandi: dalle prime ore di ieri i tifosi hanno formato lunghe code fuori dai botteghini per acquistare un biglietto valido per la sfida. A riportarlo è L'unione Sarda.