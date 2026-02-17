17 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:10

Fiorentina-Pisa: il derby salvezza è a 4400 posti dal sold out, 17.600 i biglietti già acquistati

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

17 Febbraio · 20:05

Ancora 4400 i biglietti disponibili per assistere al derby salvezza tutto toscano di lunedì 23 febbraio tra Fiorentina e Pisa

Lunedì 23 febbraio alle 18.30 la Fiorentina di Vanoli affronta il Pisa del neo arrivato Hiljemark. Un derby storicamente animato da un’accesa rivalità che ha un peso ancora maggiore in questa fase di campionato, coi viola che sperano di dare seguito alla buona prestazione di Como per mettere un altro mattoncino verso la salvezza. I neroblu seguono al diciannovesimo posto in classifica, consapevoli che tre punti li terrebbero agganciati alla lotta per rimanere in Serie A. A entrambe serve quindi un risultato diverso dal pareggio dell’andata per dare una scossa alla parte basse della classifica.

Un vero e proprio big match per come si è messa la stagione della Fiorentina e ne sono consapevoli i 17.600 tifosi che hanno già acquistato il biglietto. Con una capienza di 22.000 posti totali, per la partita dell’Artemio Franchi restano ancora 4400 biglietti disponibili.

