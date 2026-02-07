Nazione svela: “Fiorentina-Torino verso il sold out. La pioggia non spaventa i tifosi”

In tanti hanno dato prima un occhio al meteo, poi hanno deciso di acquistare il biglietto per Fiorentina-Torino. Settimana delicata dal punto di vista meteorologico e anche il sabato di Firenze non si annuncia spettacolare. Ma a ridosso della partita non dovrebbe piovere. O almeno è la speranza di tanti. Perché la prevendita per la partita di questa sera è partita in sordina, ma è stata costante. L’ultimo aggiornamento parla di 19mila spettatori attesi sugli spalti, con ancora fondamentalmente un giorno intero di vendita. L’obiettivo di inizio settimana è sempre stato quello di attestarsi intorno ai ventimila, con il sold out (un paio di migliaia di biglietti in più) che è parso subito difficile da raggiungere. In ogni caso la Fiorentina potrà contare sulla solita mezza cornice del Franchi, pronto a spingere i ragazzi di Vanoli dopo le tre sconfitte della scorsa settimana. Adesso c’è bisogno di ritrovare i tre punti, vitali per guardare con fiducia alla corsa salvezza nelle prossime settimane, quelle nelle quali tornerà protagonista anche la Conference League.

Partita di questa sera mai banale per il popolo viola. Sugli spalti si celebrerà ancora una volta uno storico gemellaggio con i fratelli granata. Gemellaggio decennale, anche se nel settore ospiti potranno esserci al massimo i ‘soliti’ 300 spettatori per quanto riguarda il campionato. Intanto la Curva Fiesole, con un post sui propri canali social, ha voluto aggiornare quel che è stato fatto con i fondi raccolti a due anni dall’alluvione di Campi Bisenzio. «Vogliamo dire grazie a tutte le persone, comprese le tifoserie avversarie, che hanno partecipato alla raccolta fondi – spiegano gli ultras viola -. Grazie ai contributi ricevuti è stato possibile sostenere direttamente le operazioni di emergenza, aiutando a spalare il fango, distribuire pasti caldi insieme al Dipartimento Solidarietà ed Emergenze della Federazione Italiana Cuochi Toscana, donare materiale alimentare e beni di prima necessità raccolti presso ATF e PAM di Poggio a Caiano, effettuare un bonifico di 8.000 euro alla Misericordia di Campi Bisenzio, donare una nuova Fiat Panda per i servizi sociali alla Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e contribuire al Giardino Iqbal con il veliero viola e il pesciolino giallo-blu». Lo riporta La Nazione.