Notizie Bruges Fiorentina

Fiorentina la big più continua in questa Conference ma la finale di Atene passa da Bruges
08 maggio 2024 08:09
Moviola Corriere dello Sport: "Braccio di Biraghi, Oliver aveva perso tutto. Ok il rosso"
03 maggio 2024 09:18
Tuttosport frena: “La Fiorentina non si può sentire già ad Atene. Al ritorno sarà una battaglia”
03 maggio 2024 09:12
Dirk De Fauw, sindaco di Bruges, già allerta per la gara di ritorno: "Partita considerata ad alto rischio"
02 maggio 2024 12:58
Corvino ci prova per Nakamba, ma il Bruges spara alto: 15 milioni la richiesta. Liverpool davanti a tutti per il centrocampista...
03 maggio 2018 12:56
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