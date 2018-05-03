Corvino ci prova per Nakamba, ma il Bruges spara alto: 15 milioni la richiesta. Liverpool davanti a tutti per il centrocampista...

Come riporta clacionews24, Pantaleo Corvino e la Fiorentina ci stanno provando sul serio per Marvelous Nakamba, centrocampista zimbabwese che gioca nel Club Bruges. Per il talentuoso classe '94, però,...

Come riporta clacionews24, Pantaleo Corvino e la Fiorentina ci stanno provando sul serio per Marvelous Nakamba, centrocampista zimbabwese che gioca nel Club Bruges. Per il talentuoso classe '94, però, il club belga spara alto: la richiesta di partenza è fissata a 15 milioni. E c'è anche una folta concorrenza di club inglesi, con il Liverpool in testa a tutti.