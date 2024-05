Moviola Corriere dello Sport: “Braccio di Biraghi, Oliver aveva perso tutto. Ok il rosso”

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport, troviamo la moviola di Fiorentina-Bruges, direzione arbitrale da 5. Braccio sinistro di Biraghi, Oliver aveva perso tutto. Il VAR lo richiama al monitor: vero, il tocco di Thiago è ravvicinato e potente, ma il braccio del capitano viola è davvero molto largo, impossibile non assegnare il penalty. Il rosso è ok. Corretto il secondo giallo per Onyedika: brutto intervento su Beltran. Non congruo con la gestione disciplinare il primo (ma ci può stare): braccio largo su Belotti, non una gomitata, forse punita la Spa. Tiro di Ikone, sul braccio sinistro di Odoi, però con gomito aderente al corpo: non è rigore. Protesta il Bruges e chiede una gomitata di Nico Gonzalez (fra l’altro già ammonito) ai danni di Meijer, a terra sanguinante al volto: in realtà, il colpo glielo ha dato casualmente il suo compagno Thiago.

