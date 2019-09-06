Barone: "L'incontro con il sindaco di Campi Bisenzio è andato benissimo. Stiamo lavorando per la Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Joe Barone dopo l'incontro con Fossi, il sindaco di Campi Bisenzio: "Il sindaco è un grande tifoso della Fiorentina. Abbiamo parlato solo della viola, della...

A cura di Redazione Labaroviola 06 settembre 2019 19:04

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