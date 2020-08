Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato una dichiarazione su Radio Bruno Toscana sulla questione stadio della Fiorentina: “Sono 7 anni che io lavoro per lo stadio. Tutte queste personalità che stanno saltando fuori adesso su questo tema non le avevo mai sentite parlare fino a qualche mese fa, casualmente lo fanno a poche settimane voto. Non credo che i cittadini siano così ingenui. Ottimismo per il Franchi? Se non fossi stato una persona ottimista non avrei costruito due linee tramviarie. Sto lavorando molto intensamente con il ministero delle infrastrutture per la tramvia a Campo di Marte ed il parcheggio. Servono le infrastrutture, non si può fare uno stadio in mezzo al deserto. I cinque emendamenti per gli stadi ‘vincolati’? Io credo che almeno uno andrà in porto”.