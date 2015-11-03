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Notizie Fiorentina Nuovo Stadio Fiorentina

Guelfi e Ghibellini, anche su un’iniziativa produttiva come il nuovo stadio, Firenze si divide

11 marzo 2022 12:20

Casini, confermate le tempistiche sul centro sportivo. Da novembre...

16 ottobre 2020 16:35

Nardella: "Ottimismo per il Franchi? Sono 7 anni che lavoro per lo stadio"

19 agosto 2020 19:31

Basile: "Commisso considera solo due ipotesi: rifare lo stadio Franchi e Campi Bisenzio"

14 giugno 2020 19:56

Cecchi: "Sono veramente allibito dal fatto che Pedro non stia ancora giocando in maglia viola"

26 ottobre 2019 22:47

I Della Valle aspettano le elezioni di maggio per costruire il nuovo stadio

03 maggio 2019 11:51

La Nazione, nuovo stadio: doppio progetto ma gli ingegneri lavorano al buio. Problema legato all'aeroporto su una nuova pista...

25 agosto 2018 11:28

La Nazione, il M5S contro le grandi opere a Firenze. Nuovo stadio a rischio

07 giugno 2018 10:21

Nuovo stadio, il progetto slitta: Unipol torna alla carica, si temono ricorsi al Tar. Vacilla il 2021...

17 dicembre 2017 10:05

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