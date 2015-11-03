Notizie Fiorentina Nuovo Stadio Fiorentina

Guelfi e Ghibellini, anche su un’iniziativa produttiva come il nuovo stadio, Firenze si divide
11 marzo 2022 12:20
Casini, confermate le tempistiche sul centro sportivo. Da novembre...
16 ottobre 2020 16:35
Nardella: "Ottimismo per il Franchi? Sono 7 anni che lavoro per lo stadio"
19 agosto 2020 19:31
Basile: "Commisso considera solo due ipotesi: rifare lo stadio Franchi e Campi Bisenzio"
14 giugno 2020 19:56
Cecchi: "Sono veramente allibito dal fatto che Pedro non stia ancora giocando in maglia viola"
26 ottobre 2019 22:47
I Della Valle aspettano le elezioni di maggio per costruire il nuovo stadio
03 maggio 2019 11:51
La Nazione, nuovo stadio: doppio progetto ma gli ingegneri lavorano al buio. Problema legato all'aeroporto su una nuova pista...
25 agosto 2018 11:28
La Nazione, il M5S contro le grandi opere a Firenze. Nuovo stadio a rischio
07 giugno 2018 10:21
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