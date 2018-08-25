La Nazione, nuovo stadio: doppio progetto ma gli ingegneri lavorano al buio. Problema legato all'aeroporto su una nuova pista...

Come riportato nelle pagine odierne de La Nazione ancora problemi per il nuovo stadio della Fiorentina. Il problema sarebbe legato alla nuova pista di Peretola. L'aereoporto strategico della Toscana r...

Come riportato nelle pagine odierne de La Nazione ancora problemi per il nuovo stadio della Fiorentina. Il problema sarebbe legato alla nuova pista di Peretola. L'aereoporto strategico della Toscana rimarrà Pisa e quindi a Firenze ci sarà una "spending review". Per questi motivi gli ingegneri stanno lavorando su un doppio binario. Questo uno stralcio del pezzo di Ilaria Ulivelli:

Il comune in attesa del recepimento delle prescrizioni relative al nuovo aereoporto, ha confermato nel giugno scorso l'interesse pubblico per il nuovo stadio fino a dicembre 2018. Prima convocazione della conferenza dei servizi fissata il 7 Settembre. Entro quella data i progettisti contano di poter sapere con certezza l'area entro la quale sviluppare gli elaborati. Attesa dunque, ma se il 31 dicembre decade l'interesse pubblico che succede? Ai posteri l'ardua sentenza.