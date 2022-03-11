Guelfi e Ghibellini, anche su un’iniziativa produttiva come il nuovo stadio, Firenze si divide

Da sempre divisi su tutto, è il tempo che Firenze si abbracci in unica decisione: Fare lo stadio nuovo. Senza continuare in sterili divisioni

è il momento di porre fine al divisonismo

Da sempre Firenze è terra di divisione. Sin dai tempi delle due fazioni di Guelfi e Ghibellini, la città non ha mai smesso di essere divisa, e non è mai stata di comune accordo sulle decisioni da intraprendere. Era divisa anche ai tempi di Lorenzo il Magnifico. Non è un mistero infatti, che durante il periodo della famosa “Congiura dei Pazzi” Firenze si schierò in un primo momento, veementemente contro la famiglia dei Medici, ma una volta appurato il losco piano di Roma in combutta con i Pazzi, questi ultimi si unirono tutti contro i Pazzi al grido di “palle, palle, palle” rifacendosi alle sfere presenti sullo stemma dei Medici.

La complessa situazione post medicea, con la morte precoce di Lorenzo il Magnifico, alimentò ancora un'altra divisione, quella tra i pro Savonarola, e quelli contro. Questi sono solo alcuni, abbozzati, cenni storici che servono a far capire quanto sia stato sempre difficile prendere una decisione definitiva a Firenze.

Ai tempi d’oggi, purtroppo aleggia ancora sulla città, questa profonda scissione. A farci le spese, sono i professionisti, i presidenti di squadre, ed una buona fetta di tifosi. Non è bastato infatti indire un concorso internazionale per la riqualificazione di campo di Marte e del nuovo Franchi, per vedere finalmente una luce sulla questione. No, i Fiorentini dovevano dividersi anche su questo, e così si sono create nuove crepe in un argomento che assume sempre più fattezze Tafazziane. Per molti il nuovo Franchi è solo una tettoia, per altri il progetto di Campo di Marte, è da Oscar. Allora la domanda sorge spontanea: “ma dopo tutti questi anni di nulla cosmico riguardo il nuovo stadio, non vi è passato per la mente che non vi sta bene mai niente?”.

La colpa è sicuramente da attribuire alle istituzioni, ma queste istituzioni chi le ha votate? Una volta tanto che finalmente si decide di fare qualcosa di produttivo non potete farvelo andare bene? Oppure è così difficile mettervi d’accordo? Perché io due domande inizierei a farmele, sul perché i Della Valle prima, e Commisso oggi si siano stancati della querelle stadio. In città tutto diventa difficile, fai lo stadio è non va bene, non lo fai è non va bene comunque. Io direi che è giunto il momento di unirci tutti sotto un'unica idea: il bene della Fiorentina.

Quindi la nostra speranza adesso deve essere riposta nel fatto, che il comune e la Fiorentina, debbano trovare un accordo sugli spazi commerciali, e che quest’ultimi debbano mettere d’accordo tutti. Certo con uno stadio di proprietà i profitti potevano essere maggiori, ma chi vieta al presidente di trovarsi un nuovo spazio e fare un altro stadio? Nessuno, tranne le nostre burocrazie, ma soprattutto i nostri dispetti. Perché diciamocelo francamente, il nostro paese, è un paese di bambini viziati. Tu non vuoi trovare l’accordo con noi sul nuovo Franchi, e noi ti faremo guerra per non fartelo fare altrove!

Quindi, concludendo penso che sia arrivato il momento di mettere da parte tutte le acredini del passato, di smettere queste inutili scissioni, di porre la parola fine a questa acerrima divisione che la città si porta dietro da troppi anni, è viaggiare tutti nella stessa direzione. Ne va del bene della squadra, ma ne va anche del bene di tutti i fiorentini, che sono stanchi di non concludere mai niente.

Il nuovo stadio si farà, punto.

Francesco Pistola

IL PRESIDENTE DEL PENAROL ANNUNCIA: “INCONTRERÒ LA FIORENTINA PER TRATTARE ANCORA AGUSTIN ALVAREZ”

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