I Della Valle aspettano le elezioni di maggio per costruire il nuovo stadio
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina i Della Valle sono sicuri di riuscire a costruire lo stadio nuovo nell’area Mercafir e attendono solamente di sapere chi pagherà la s...
A cura di Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 11:51
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina i Della Valle sono sicuri di riuscire a costruire lo stadio nuovo nell’area Mercafir e attendono solamente di sapere chi pagherà la spesa per lo spostamento del mercato ortofrutticolo. Si attenderà maggio per l’elezione del nuovo sindaco nel capoluogo toscano.