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I Della Valle aspettano le elezioni di maggio per costruire il nuovo stadio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina i Della Valle sono sicuri di riuscire a costruire lo stadio nuovo nell’area Mercafir e attendono solamente di sapere chi pagherà la s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 11:51
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina i Della Valle sono sicuri di riuscire a costruire lo stadio nuovo nell’area Mercafir e attendono solamente di sapere chi pagherà la spesa per lo spostamento del mercato ortofrutticolo. Si attenderà maggio per l’elezione del nuovo sindaco nel capoluogo toscano.

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