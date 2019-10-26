Cecchi: "Sono veramente allibito dal fatto che Pedro non stia ancora giocando in maglia viola"

Il giornaliata Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno: "La partita di domani con i biancocelesti sarà fondamentale in per la qualificazione europea, anche se oggi mister Montella in conferenza stampa...

Il giornaliata Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno: "La partita di domani con i biancocelesti sarà fondamentale in per la qualificazione europea, anche se oggi mister Montella in conferenza stampa ha voluto mantenere un basso profilo. Montella conosce alcune dinamiche e preferisce che la squadra continui a scendere in campo spensierata. Il 3-5-2 ci toglie tanto in fase offensiva, anche se sono convinto che per la gara di domani sia la soluzione piu adatta. Sono veramente allibito dal fatto che Pedro non stia ancora giocando: si dice che non sia in condizione, però va in nazionale con il Brasile e segna. Per quanto riguarda lo stadio il sindaco Dario Nardella è convinto che la soluzione alla Mercafir sia la migliore per tutti i punti di vista. Ma io sarei rimasto volentieri anche allo stadio Artemio Franchi".